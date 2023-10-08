التشكيل المتوقع لنادي الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري

يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال مواجهة النادي الأهلي فى بطولة الدورى المصرى بالسابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الأهلى مكوناً من: "حراسة المرمى: محمد فوزى، الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعى، مروان حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، وفى الهجوم: ياو أنور".

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى فى دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري الإسماعيلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.