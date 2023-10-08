الاتحاد الأفريقي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة لطاولة المفاوضات

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 03:05 م

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل و"حماس" والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وحث فقي محمد الطرفين إلى "العودة، دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات من أجل تنفيذ مبدأ دولتين تعيشان جنبا إلى جنب"، وفقا لبيان نشره الاتحاد الأفريقي على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا).

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي والقوى العالمية الكبرى، على وجه الخصوص، إلى تحمل مسئولياتها "لفرض السلام وضمان حقوق الشعبين".

وقال: "أود أن أذكر بأن إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".

يذكر أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس أوقع ما لايقل عن 313 قتيلا و1990 جريحا خلال 24 ساعة، بينهم 121 طفلا، فيما ألحق دمارا كبيرا في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أمس.