ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ،بينما غادر عدد 13 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة ، منها السفينة ( OCENA STAR ) و التي ترفع علم الكاميرون ويبلغ طولها 96 م وعرضها 16 م القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 4317 طن من القمح و السفينة ( QUEEN LILA ) و التي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 177 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31800 طن من القمح لصالح القطاع الخاص يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37088 طن تشمل : 17580 طن يوريا و 5008 طن اسمنت معبأ و 5100 طن علف و 800 طن ملح معبأ و 150 طن رمل و 8450 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51456 طن تشمل : 1439 طن خشب زان و 4500 طن ذرة و 50 طن تفاح و 14772 طن فول و 1800 طن فول صويا و 10899 طن حديد و 9366 طن سكر و 1200 طن قمح و 6019 طن بضائع متنوعة و 4029 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1411 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 656 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 544 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5232 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42905 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376137 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3740 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و الفيوم و امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4833 شاحنة .



كما تم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط ، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة و تم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً .

هذا إضافة إلى وجود عدد ( 2 ) محرقة للتخلص من جميع المخلفات و عدد ( 2 ) محطة معالجة لمياه الصرف الصحي ... كما تم تزويد ميناء دمياط بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري ، الى جانب تدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية.