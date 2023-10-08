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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: أين "هيومان رايتس" و"البرلمان الأوروبي" من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؟

النائب أحمد محمد
النائب أحمد محمد دياب
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استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف غطرسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وإيقاف الجرائم التي يرتكبها هناك. 

وأشاد "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، بالجهود الكبيرة والمكثفة التي تقوم بها مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الأشقاء الفلسطينيين، والحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة. 

وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا بد من التدخل الفوري لإيقاف التصعيد الجاري بفلسطين، وإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الاعتداءات والأعمال الاجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال. 

وتساءل النائب أحمد محمد دياب: أين منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية والبرلمان الأوروبي من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!

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النائب أحمد محمد دياب مجلس النواب فلسطين إسرائيل
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