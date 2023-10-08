الرئيس الفلسطيني: غزة لن تبقى وحدها في مواجهة العدوان الإسرائيلي

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الحكومة والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانات المتاحة لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال "عباس"، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية، من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم، مؤكدًا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "نُحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل الفوري وإلزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته أيضًا تجاه توفير الإغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني ويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.