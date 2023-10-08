هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تراجعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاحد - اولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 30.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الاجانب والمصريين، ليسجل في الختام نحو 1.322 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 2.6%، ليغلق عند مستوى 19,357.42 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 4.08%، ليغلق عند مستوى 3,583.08 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 3.71%، ليغلق عند مستوى 5,340.71 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.58% ليغلق عند 23,177.82 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 2.54%، ليغلق عند مستوى 8,107.14 نقطة، وهبط ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 3.2%، ليغلق عند مستوى 3,080.31 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 7.9 مليون جنيه، و 23.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 31.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 702.5 مليون سهم من خلال 87.7 ألف صفقة منفذة.