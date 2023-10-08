رسميًا.. شباب بلوزداد يفسخ عقد مدربه فاندنبروك

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري، منافس الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، فسخ عقد مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك بشكل رسمي؛ وذلك لعدم اتفاق وجهات النظر؛ ليتم فسخ العقد بالتراضي.

وقال نادي شباب بلوزداد في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل: فسخ صبيحة اليوم رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد السيد مهدي رابحي عقد المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك بالتراضي وإقالته من العارضة الفنية للفريق؛ وذلك بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين".

ووقع فريق شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، مع النادي الأهلي، حسب ما أسفرت عنه القرعة يوم الجمعة الماضي.

وجاءت مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

المجموعة الرابعة: الأهلي (مصر) - شباب بلوزداد (الجزائر) - يانج أفريكانز (تنزانيا) - ميدياما (غانا).