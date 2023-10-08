مطالب في "خطة النواب" باستدعاء وزير التموين

طالبت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب بعقد جلسة استماع في لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير التموين لمناقشة ارتفاع الأسعار والرقابة على الأسواق.

ودعت فاروق، خلال مناقشة خطة عمل لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة الرقابة على الأسواق وعقد جلسة بحضور وزير التموين بخلاف مناقشة دور مباحث التموين في لجنة الدفاع والأمن القومي.

وقالت فاروق، إنها تقدمت بطلب إحاطة بسبب الاحتكار ورفع الأسعار وترك التجار دون أي رقابة على الأسعار ونقص السلع وارتفاع ثمنها رغم تواجدها وتوفرها.

وأضافت فاروق "سايبين الشارع ليه؟"، مشيرة إلى أن ضرورة تفعيل دور مراقبين التموين والقيام بالدور الرقابي، وتابعت "الناس تعبت، طفح الكيل من ارتفاع الأسعار".

واعتبرت فاروق، أن عدم الرقابة على الأسواق أدى لنقص المعروض وارتفاع أسعار السلع، واوضحت ان الوزير قال في جلسة سابقة أن عدد مراقبي التموين ٦٠ ألف مراقب، وغير كافي ويحتاج أضعاف.

وقالت "اقترحت انتداب من مؤسسات الدولة وباقي الوزارات ولم يكن فيه جديد، مؤكدة ضرورة مناقشة دور مباحث التموين في لجنة الدفاع والأمن القومي.

