قناة إسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد قتلى المستوطنين إلى 400 وإصابة 1500 آخرين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 400 قتيلا وإصابة أكثر من 1500 آخرين.

فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، السبت، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت “سنضرب مواقع الفصائل الفلسطينية حتى النهاية”.

ودعا نتنياهو مواطني غزة إلى مغادرة القطاع لأن الجيش الإسرائيلي سيضرب بكل قوة. وحذر حماس من إيذاء الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم، ووجه لهم رسالة، “أقول لحماس أنكم مسؤولون عن صحة وسلامة الرهائن”.

وأكد نتنياهو: “نحن نواجه هذه المعركة معا. هذه الحرب ستستغرق وقتا والأيام الصعبة تنتظرنا، لكننا سننتصر”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن انفجارات ضخمة وقعت نتيجة قصف بحرية الاحتلال شاطئ مدينة غزة بعشرات القذائف الصاروخية. مما أدى إلى حالة من الهلع والخوف لدى المواطنين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال والنساء.

وقصفت طائرات الاحتلال مسجدين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفي خانيونس جنوبها، وقصفت 7 منازل في مناطق متفرقة من القطاع، بالإضافة إلى قصف وتدمير برج فلسطين في القطاع. حي الرمال غرب مدينة غزة، تحول إلى كومة من الأنقاض.