الدورى الإسبانى.. كاردونا يقود لاس بالماس فى مواجهة فياريال

أعلن خافيير بيميينتا المدير الفنى لفريق لاس بالماس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فياريال، وذلك بعد قليل على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لاس بالماس كالتالى:



حراسة المرمى: ألفارو فالز.

خط الدفاع: أليكس سواريز، ساوول كوكو، ميكا مارمول، سيرجي كاردونا.

خط الوسط: منير الحدادي، خافيير مونييز، كيريان رودريغز، إنزو لويوديتش، بيخينو.

خط الهجوم: مارك كاردونا.



ويحتل فريق فياريال المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق لاس بالماس المركز الـ 16 بنفس عدد نقاط اصحاب الأرض.