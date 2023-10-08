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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي وملك الأردن يتوافقان على تكثيف جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقنًا للدماء ومنعًا للمزيد من تدهور الأوضاع.  

كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولًا لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
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