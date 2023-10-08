الدوري الإسباني.. بريريتون وسورلوث يقودان هجوم فياريال لمواجهة لاس بالماس

أعلن خوسيه روخو مارتين المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاس بالماس، وذلك بعد قليل على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:

حراسة المرمى: فيليب يورجنسن.

خط الدفاع : خوان فويث، راؤول ألبيول، عيسى ماندي، الفونسو بيدرازا.

خط الوسط: مانو تريغيروس، دانيال باريخو، ايتيان كابوي، يريمي بينو.

خط الهجوم: بنجامين بريريتون، ألكسندر سورلوث.

ويحتل فريق فياريال المركز الـ 15 برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق لاس بالماس المركز الـ 16 بنفس عدد نقاط اصحاب الأرض.

