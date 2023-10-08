البابا فرنسيس يصلي من أجل السلام في فلسطين

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى إنهاء الهجمات والعنف في إسرائيل وفلسطين، اليوم الأحد، قائلًا إن الإرهاب والحرب لن يحلا أي مشكلات بل سيجلبان مزيدًا من المعاناة والموت للأبرياء، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف بابا الفاتيكان في خطبته الأسبوعية بساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان "الحرب هزيمة، مجرد هزيمة، دعونا نصلي من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين".

يتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة "حماس" عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح أمس السبت، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 313 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، وإصابة نحو 2000 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 2000، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.