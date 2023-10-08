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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إعلان أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من كشاف المترجمين

لطيفة الزيات
لطيفة الزيات
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‎أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي  عن أسماء الفائزين في الدورة الخامسة من كشاف المترجمين والتي خُصِصت للاحتفال بمئوية الأديبة والكاتبة الكبيرة الدكتورة لطيفة الزيات.
وجاءت اسماء الفائزين كالتالي: بسمة فوزي محمد أحمد ، أيمن عباس السيد، تامر عادل عويس.
جدير بالذكر ان المركز كان قد أعلن عن المسابقة احتفالا بمئوية الأديبة الراحلة وتم طرح  مقال  (الكاتب والحرية)، من كتاب "الأدب والوطن" للترجمة إلى جميع اللغات.
‎الدكتورة لطيفة الزيات من مواليد 8 أغسطس 1923أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس ، حصلت على جائزة الدولة التقديرية للأدب في العام1996 
‎وكانت رمزاً من رموز الثقافة الوطنية والعربية وإحدى رائدات العمل النسائي في مصر ولها سجل حافل بالريادة في جميع المجالات التي خاضتها كما أن لها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية نذكر منها رواية "الباب المفتوح"والتي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري فهي البداية الأولى التي فتحت الطريق أمام الرواية الواقعية للكاتبات المصريات والرواية مصنفة من أفضل 100 رواية عربية

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المركز القومي للترجمة كشاف المترجمين لطيفة الزيات رائدات العمل النسائي الباب المفتوح
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