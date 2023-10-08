كاتب صحفي عن مقتل إسرائيليين بالإسكندرية: مصر قوة سلام وتسعى إلى التهدئة (فيديو)

قال أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، تعليقا عن حادث مقتل سياح إسرائيليون في الاسكندرية، إن هذا الحادث عارض وفردي ولا يجوز البناء عليها أو الخروج بمواقف بناء على تلك الأحداث، مشيرا إلى أن هذه الأمور تكاد تكون محدودة للغاية ومن يراجع التاريخ يجد أن مثل تلك الأحداث لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة على مدار سنوات طويلة.

وأشار السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر إكسترا نيوز، أن مصر دائما هي بلد الأمان وهي الدولة المضيافة التي يفد إليها ملايين من كل أنحاء العالم للاستمتاع بالاجواء، لافتا إلى أنه لا يجوز الانسياق وراء الشائعات الزائفة والتحليلات المغرضة التي تريد جر مصر للدخول في أزمات لا دخل لها بها.

وأوضح أن مصر دائما قوة سلام وتسعى إلى التهدئة وهي الدولة التي تتجه إليها الأنظار في لحظات الأزمة من أجل استعادة الهدوء، مضيفاً أن مصر دائما لا تفتعل الأزمات بل بالعكس هي تحتويها وتتحمل المواجهة.

ولفت إلى أن ومصر دائما الوجهة التي يلوذ بها كل من يتعرض لأزمة، مشيرا إلى أن التوترات الموجودة في الإقليم تمثل نوع من الضغط على الدور المصري لإدخال مصر في أزمات ليست طرفاً فيها ولا تتسبب فيها.

وتابع أن المؤسسات المصرية تقوم وستواصل من أجل أدوارها في إحلال السلام.