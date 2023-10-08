محافظ أسوان يشهد احتفال مكتب شئون القبائل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.. صور

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحتفال مكتب شئون القبائل بالمخابرات الحربية باليوبيل الذهبى والذكرى الـ 50 لإنتصارات أكتوبر المجيدة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا من أبطال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى العميد حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى ، والعميد صلاح جنيدى قائد مكتب المخابرات الحربية ، والعقيد محمد دنيا مدير مكتب شئون القبائل ، والشيخ عبد المجيد عثمان شيخ مشايخ قبائل العبابدة ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والبرلمانية والجامعية والدينية والشعبية والتنفيذية .

وعبر اللواء أشرف عطية عن إعتزازه وتقديره بإنتصار أكتوبر والذى كان علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم ، ونضاله الذى لم يضعف ولم ينكسر عبر العصور ، موضحاً بأن هذه الذكرى العزيزة علينا يجب أن تكون نبراساً لشبابنا وأبنائنا لمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه ، مع ضرورة أن يستلهم هذا الجيل والأجيال القادمة الدروس والعبر فى العمل على تعزيز قيم ومبادئ الإنتماء والولاء لحب الوطن والتعريف بعظم التحديات الحالية .

وأشار عطية أن هذا التلاحم ساهم فى تحقيق سلسلة عظيمة ومشرفة من الإنجازات والمشروعات المتتالية فى كافة قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة بفكر ورؤية وحكمة وحنكة من ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى أولى إهتماماً غير مسبوقاً بساحرة الجنوب ، فهذه المحافظة العريقة بتاريخها والحضارات والثقافات المتعاقبة عليها ، فكل بقعة من أرضها تشهد مشروعات على مختلف محاور البناء والتنمية والعمران حياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل ، وتحيا مصر ، وإحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل والإستثمار ، والتحول الرقمى ، والمحاور والكبارى والطرق السريعة ، مع إنهاء 14 مشروعاً متعثراً منذ 13 عام فى مقدمتهم الإسكان المتميز .

وأكد على أن ذلك يتكامل مع أهمية نشر التوعية ومواصلة توظيف طاقات الشباب وإبداعاته لما هو فى صالحه وصالح مجتمعه ليصبح جاهزاً لتسلم راية الوطن مرفوعة خفاقة ، وليستكمل بطولات وأمجاد أبائه وأجداده بعزيمة وإصرار لحماية مقدرات وطننا المفدى ولهذا نرسل تحية إجلال لشهدائنا الأبرار والمصابين من رجال الجيش والشرطة الذين يواصلون تضحياتهم من أجل أن يحيى الوطن ، وتحية أيضاً لكل يدٍ تبنى وتعمر وتزرع وتصنع لبناء مصرنا الجديدة ، ليعم فيها الخير والنماء والمستقبل المشرق لشعب مصر الآبى العظيم ، وحفظ الله مصرنا الغالية بسواعد أبنائها المخلصين ، لتبقى أرض الكنانة مرفوعة الراية أبد الدهر وواحة للأمن والأمان.

فيما شهد الحفل البدء بالسلام الوطنى ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ مصطفى البنبانى ، وأختتم بتقديم فقرات غنائية لفرقة الموسيقى العربية التابعة لقصر ثقافة أسوان.

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