لقطات لتفجير مبنى سكني على الهواء في غزة.. فيديو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، لقطات ترصد تفجير مبنى سكني على الهواء في غزة.

وجاء هذا التفجير في استهداف لأحد الأبراج السكنية، ودوي انفجار آخر، وذلك خلال العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، آن الأوان أن يتوحد الشعب الفلسطيني لصد العدوان الإسرائيلي ووقف المجازر المرتكبة.

وأضاف شعبان، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستعيد النظر في مقولة إن جيشها لا يقهر أمام الشعب الفلسطيني.