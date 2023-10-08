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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول سيدة تترشح لرئاسة الزمالك لـ"البوابة نيوز": "هجدد لفتوح حتى لو هدفع من جيبي"

مرفت سيد أحمد
مرفت سيد أحمد
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أكدت الدكتور مرفت سيد أحمد، المرشحة على مقعد رئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 20 من شهر أكتور الجاري، أنه ستكون حريصة على التجديد، لأحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول.

وقال المرشحة على مقعد رئاسة الزمالك، في تصريحات خاصة لجريدة البوابة نيوز: «بعد الانتخابات مباشرة ستتم مناقشة تجديد عقد أحمد فتوح وحل مستحقات زيزو حتى لو هدفع مبلغ من جيبي الخاص».

وتابعت: «رحيل إمام عاشور جاء بسبب الطريقة العشوائية من إدارة نادي الزمالك».

وتعد الدكتورة مرفت سيد أحمد،  أول سيدة تترشح على مقعد رئيس الزمالك، في انتخابات القلعة البيضاء القادمة، والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وعملت سابقًا في منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للشباب بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك وكيلا للوزارة لشئون الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

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مرفت سيد أحمد الزمالك نادي الزمالك
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