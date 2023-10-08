شاهد.. التفاصيل الكاملة لحادث إطلاق النار على فوج إسرائيلي بالإسكندرية

كشف مصدر أمني تفاصيل إطلاق أعيرة نارية على فوج سياحي إسرائيلي في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد في منطقة المنشية بالإسكندرية.

وقال المصدر الأمني: إن أحد أفراد الشرطة المعينين بتأمين منطقة المنشية بالإسكندرية؛ أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية، بمزار عمود السواري بالإسكندرية صباح اليوم الأحد.

وأوضح المصدر الأمني، أن إطلاق النار العشوائي أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهم مصري؛ وأصيب شخص آخر.

وعلى الفور تم القبض على فرد الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج. حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز نقلًا عن مصدر أمني .

في سياق متصل، أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، تطوعه للدفاع عن فرد الشرطة المتهم بواقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية.

وكتب «العوضي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أناشد زملائي كبار محامي مصر وأساتذتها والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والأحزاب وجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان إعلان تطوعهم جميعا للدفاع عن فرد الشرطة المتهم».

عمود السواري

يذكر أن عمود السواري، هو أحد المزارات السياحية في محافظة الإسكندرية ويعود إلى العهد الروماني وهو أشهر المعالم الأثرية في الإسكندرية، وقد أقيم فوق تل باب سدرة، ويصل طوله حوالي 27 مترًا، وقد صنع من حجر الجرانيت الأحمر.