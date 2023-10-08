«السم الأبيض».. تعرف على أضرار الإكثار من تناول ملح الطعام على الجسم

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سلبيات الإفراط في ملح الطعام، وذلك ضمن عدد من النصائح التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

سلبيات الإفراط في تناول ملح الطعام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن ملح الطعام المصدر الرئيسي للصوديوم، ويتسبب في زيادة خطر الإصابة بالأمراض القلبية مثل السكتة، والوفاة المبكرة في حال الإفراط في تناوله، مؤكدة أن الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميًا هي أقل من 5 جرام شاملة الملح المستخدم في طهي وتتبيل الطعام.

على الرغم من أن الملح يجعل مذاق الطعام ألذ، ويوفر للجسم الصوديوم، وهو ضروري لوظيفة العضلات المناسبة وتنظيم كمية الماء في الجسم، ويجب أن يكون متوسط ​​تناول الصوديوم اليومي 1500 ملليجرام، في حين أن الحد الأقصى له هو 2300 ملليجرام، ولكنه بالتأكيد قد يتسبب في أضرار كتيرة، فتناول الكثير من الأطعمة المالحة يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ والجفاف على الفور.

يوصي عدد من خبراء الصحة بعدم تناول الأطعمة المالحة بعد الساعة 7 مساءً، لأن الصوديوم يتدخل في الهضم أيضًا، وعلى المدى الطويل، قد يكون تناول الكثير من الملح قاسيًا على القلب.

أضرار الملح

فإن الملح يؤثر سلبًا على حياتك، ويخاطر بأمراض مميتة، ويقصر مدى الحياة، تشمل العديد من المخاطر الأخرى للإفراط في تناول الملح ما يلي:

احتباس السوائل

يُعرف أيضًا باسم الوذمة، يحدث احتباس السوائل عندما تتراكم السوائل الزائدة في الجسم، بما في ذلك الجلد، يمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب التغيرات الهرمونية والطقس الحار وكمية الملح العالية..

ومن أعراضها تورم في اليدين والكاحلين والقدمين والشعور بالتصلب أو الألم، ويمكن أن يساعد تقليل تناول الملح وشرب الكثير من الماء في تخفيف هذه الحالة.

العطش

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من الملح إلى الشعور بالعطش الشديد، الذي لن تتمكن من إخماده، حيث تؤدي أي وجبة غنية بالملح إلى زيادة الصوديوم في مجرى الدم، وبالتالي يستخدم الجسم العطش كآلية وقائية، لذلك ستدفع إلى الترطيب لخفض تركيز الصوديوم.

الصداع

يمكنك أن تنسب الصداع إلى الاستهلاك المفرط للملح، ويؤدي الملح على الفور إلى ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص مما يسبب الصداع.

الإكزيما

الاستهلاك المفرط للملح له أيضًا تأثير مباشر على مشاكل الجلد مثل الأكزيما التي تهاجم جهاز المناعة مسببة الطفح الجلدي الشديد والالتهابات والحساسية.

يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة

يزيد الملح الزائد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، وهو ثالث أكثر الأمراض فتكًا في العالم، ويقال إن ارتفاع الصوديوم في الدم هو السبب في ذلك.

يزيد من مخاطر الإصابة حصوات الكلى

يمكن أن يجعلك الملح الزائد أكثر عرضة لتكوين حصوات الكلى، يزيد الصوديوم من كمية الكالسيوم في البول التي تتأكسد لتشكيل البلورات.

ارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وإذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن تقليل تناول الملح يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أمراض القلب والأوعية الدموية

على الرغم من عدم وجود صلة واضحة بين تناول الملح وأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن معظم الدراسات تتفق على أن الاستهلاك المفرط للملح يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يسبب احتباس الماء ارتفاع ضغط الدم، بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

التقليل من تناول الصوديوم

إذا تم رش الطعام بالملح قبل تذوقه، فقد وجدت بالفعل طريقة واحدة مضمونة لتقليل تناول الصوديوم، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بطرق أخرى لإضافة نكهة لوجباتك، فلابد من المقارنة بين الملصقات الموجودة في المتجر لمحتوى الصوديوم، يمكن أن يحتوي نفس نوع الطعام الذي تصنعه شركات مختلفة على كميات مختلفة بشكل كبير من الصوديوم.

كما لابد من اختيار أنواعًا قليلة الصوديوم من الأطعمة المعلبة التي يتم وخاصة الحساء، صلصات المعكرونة والخضروات المعلبة، والتي تميل إلى أن تكون محملة بالصوديوم، واستبدل الملح المطلوب في الوصفات بالثوم والأعشاب والتوابل.