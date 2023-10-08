بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يشارك طلاب مدرسة الشهيد سيد زكريا طابور الصباح

شهد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، طابور الصباح بمدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الابتدائية برأس سدر؛ وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمتابعة سير العملية التعليمية ميدانًا بمدن المحافظة في الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م

وشهد وكيل الوزارة كلمة الإذاعة المدرسية التي تناولت ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، كما شهد تحية العلم مع الطلاب ثم تفقد الصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث الابتدائي وأجرى مناقشات مع الطلاب بالتعارف بهم والمهن المستقبلية لهم كما اطمأن وكيل الوزارة من إدارة المدرسة حول الموقف من الكتب المدرسية الالتزام بالزي المدرسي والنظافة العامة كما أكد وكيل الوزارة على حصص المشاهدة داخل المدرسة، واستخدام الأجهزة المتاحة لإدارة الحصص التفاعلية، مؤكدا على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي لكافة أطراف العملية التعليمية.

رافق وكيل الوزارة محمد عيد مدير إدارة رأس سدر.

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