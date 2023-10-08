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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. تشكيل متحفظ للوهافر أمام مارسيليا

مارسيليا
مارسيليا
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أعلن لوكا إلسنر المدير الفنى لفريق لوهافر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مارسيليا، وذلك بعد قليل على ملعب " فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق لوهافر كالتالى:
حراسة المرمى: أرثور ديسماس.
خط الدفاع: وليد الحجام، أرونا سانغانتي، جوتيير لوريس، كريستوفر أوبيري.
خط الوسط: عبد الله توري، ياسين كشطة، لويك نيغو، رسول ندياي، خوسيه كازيمير.
خط الهجوم: محمد بايو.
ويحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق مارسيليا المركز الـ 13 بنفس عدد نقاط الضيوف.

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