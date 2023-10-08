الدورى الفرنسى.. تشكيل متحفظ للوهافر أمام مارسيليا

أعلن لوكا إلسنر المدير الفنى لفريق لوهافر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مارسيليا، وذلك بعد قليل على ملعب " فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لوهافر كالتالى:

حراسة المرمى: أرثور ديسماس.

خط الدفاع: وليد الحجام، أرونا سانغانتي، جوتيير لوريس، كريستوفر أوبيري.

خط الوسط: عبد الله توري، ياسين كشطة، لويك نيغو، رسول ندياي، خوسيه كازيمير.

خط الهجوم: محمد بايو.

ويحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق مارسيليا المركز الـ 13 بنفس عدد نقاط الضيوف.