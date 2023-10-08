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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

راحة 3 أيام.. الزمالك يعود للتدريبات الأربعاء استعدادًا لسموحة

مران الزمالك
مران الزمالك
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منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، بعد الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة لحساب منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

وحقق  فريق الزمالك فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلارصيد من النقاط

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته استعدادًا لمباريات الدورى الأربعاء المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها 21 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة.

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خوان كارلوس أوسوريو الزمالك البنك الأهلي
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