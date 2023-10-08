اليوم.. فريد زهران يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية

أنهى المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إجراءات الكشف الطبي، استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

ومن المقرر أن يتقدم فريد زهران بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الساعة 3 عصرا، وفق ما أعلنت عنه الحملة الانتخابية، بعد استيفاء الإجراءات المتعلقة بالترشح.

وحصل المرشح فريد زهران على تزكيات من مجلس النواب والذي بلغ عددهم أكثر من 20 تزكية.

وأجرى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل، الكشف الطبي، يوم الخميس الساعة 11 صباحا، ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بمستشفى معهد ناصر.

وأعلن زهران، عزمه الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2024 التي تنطلق 1 ديسمبر 2023، مدعوما من الهيئة العليا لحزبه وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في مقدمتها حزب العدل.