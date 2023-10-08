رئيسة تنزانيا تبدأ زيارة رسمية للهند لتنشيط التجارة والاستثمار

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 01:48 م

بدأت رئيسة وزراء تنزانيا سامية صوليحو حسن، زيارة رسمية، اليوم الأحد، لجمهورية الهند تستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وذلك تلبية لدعوة من نظيرها الهندى دروبادى مارو.

وذكرت وكالة الأنباء التنزانية الرسمية أن وفدا من الوزراء التنزانيين سيصاحب رئيس تنزانيا خلال الزيارة لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الهند وتنزانيا في مجالات التجارة والتكنولوجيا الرقمية ومشروعات البنية التحتية، كما ستشهد رئيسة تنزانيا فعاليات منتدى الأعمال الهندى التنزاني المقرر عقده في 10 من الشهر الجارى بالعاصمة دلهى.

وتعد تلك هي الزيارة الأولى رفيعة المستوى منذ ثمانية أعوام متصلة يقوم بها رأس الدولة في تنزانيا إلى الهند.