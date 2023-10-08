"نقل الكهرباء" توقع عقدا لتدعيم التغذية الكهربية لمشروع الدلتا الجديدة بـ124 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالي، وشركة الجيزة للأنظمة، عقدًا صباح اليوم الأحد، وذلك لتوسيع محطة محولات أبوغالب جهد 220/66/11 كيلوفولت بخليتين جهد 220 كيلوفولت للربط بمحطة محولات رشيد2 جهد 220/66/11 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم مفتاح التابعة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا.

ويهدف المشروع إلى تدعيم التغذية الكهربائية لروافع رشيد وربطهم بالشبكة القومية ضمن مخطط مشروع الدلتا الجديدة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 124 مليون جنيه، ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى 10 شهور من تاريخ توقيع العقد واستلام الموقع.​