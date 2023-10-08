اليوم.. منتخب مصر للناشئات يواجه ساو تومي

يلتقي منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما، اليوم الأحد، منتخب ساو تومي علي استاد الاسكندرية في ذهاب التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024.

وحرصت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المشرف على الكرة النسائية، على التواصل مع أعضاء الجهاز الفني واللاعبات من أجل المطالبة بضرورة تحقيق الفوز في اللقاءين ذهابا وإيابا.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات كلا من محمد كمال مديرا فنيا، إسراء أسامة مدربا عاما، محمد عرفات مدرب حراس المرمى، سالم عاطف محلل أداء، محمد خاطر معد بدني، د. إيمان كمال طبيب المنتخب، ود. ميريت مونيس إخصائي علاج طبيعي، حنان حامد إخصائي تأهيل، سونيا سيد مدير إداري للمنتخب، أحمد حسن وحسني نصر للمهمات.