محافظ أسوان يلتقى باللجنة المُشكلة لتنفيذ مشروع رحلات "المنطاد"

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بوفد اللجنة المُشكلة من وزارات الدفاع والطيران المدنى والسياحة والأثار ، وقيادة قطاع أسوان العسكرى ، بالإضافة إلى ممثلى بعض الشركات ذات الخبرات العالية فى تنفيذ مشروع رحلات البالون الطائر " المنطاد " ، وذلك بحضور العميد أحمد دنش المشرف العام على الإستثمار ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة .

جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة لتعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية ، والعمل على زيادة الليالى ومعدلات الحركة السياحية من خلال إستحداث أنماط سياحية جديدة .

شهد اللقاء استعراض المواقع المقترحة والتى سيتم معاينتها على الطبيعة للبدء فى إقامة هذا المشروع الحيوى والهادف ، وتحديد مساراته وموقع المطار الخاص به .

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أهمية إعطاء الأسبقية الأولى لتوافر كافة الإشتراطات اللازمة لضمان أقصى أمان ممكن لهذه الرحلات من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة السائحين والعاملين فى هذا المجال .

ولفت إلى أن محافظة أسوان تعتبر من المحافظات السياحية التى تتميز بسماؤها وجوها الدافئ وطقسها المعتدل ، وهو ما يساهم فى خلق وتحقيق مزيد من الرواج السياحى للمحافظة لمشاهدة بانوراما نهر النيل الخالد والمراكب الشراعية وغيرها من المعالم السياحية التى تتميز بها عروس المشاتى للعمل على الإستغلال الأمثل لها فى جذب أكبر عدد من السائحين من خلال تسيير رحلات البالون الطائر الذى يعد من أنماط السياحة الترفيهية التى تحتاجها المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية ، وهو الذى يتكامل معه خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني.

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