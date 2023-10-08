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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البرغوثي: ما يحدث فى فلسطين إنجاز تاريخى

مصطفى البرغوثي أمين
مصطفى البرغوثي أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية
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قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن ما يحدث في فلسطين إنجاز تاريخي ذكّر العالم بمنجزات حرب أكتوبر التي مزقت الأسطورة الإسرائيلية.

وأضاف البرغوثي في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن النهج الذي كان يجب أن يسير عليه الفلسطينيون هو نهج المقاومة والكفاح ضد عدو لا يفهم إلا لغة القوة.وأكد أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن المقاومة لديها ما يكفي من الأسرى الإسرائيليين مما سيتيح تبادل أسرانا من سجون الاحتلال.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو يجري حاليًا تقييمًا للأوضاع بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان في قاعدة كاريا بتل أبيب.

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أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية منجزات حرب أكتوب الأسطورة الإسرائيلية
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