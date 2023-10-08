مياه أسوان: مطابقة تحليل العينات للمواصفات الفنية والصحية بمناطق طريق السادات والمحمودية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته الفورية لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وأيضاً مديرية الصحة ، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالدفع بفرق عمل مكونة من قطاع المعامل وقطاع مياه الشرب للمرور الميدانى على منازل المواطنين الذين توافرت بياناتهم من خلال شكواهم حيث تم أخذ عينات من مياه الشرب وخضعت لإجراءات التحليل المعملي .

جاء ذلك رداً على ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك ، وما ورد من بعض الشكاوى على الخط الساخن (125) التابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال الأيام الأخيرة حول حدوث تغير فى رائحة وطعم مياه الشرب بالمناطق الواقعة بطريق السادات والمحمودية بمدينة أسوان.

وأكدت نتائج تحليل المياه بأنها مطابقة للمواصفات الفنية والصحية ، كما قامت فرق المعامل المشكلة من قطاع مياه الشرب والصحة بالمرور على المحطات والروافع والشبكات وتابعت حالة التشغيل بها ، وتأكدت بأنها تعمل طبقًا لكود التشغيل القياسى .

كما نفت مديرية الصحة والسكان ورود أى حالات مرضية فى هذا الشأن للمستشفيات ، وخاصة المستشفى الجامعى أو المسلة التخصصى أو الوحدات الصحية ، فيما أكد العميد يحيى أبوزيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان على قيام القطاعات المختصة بالشركة بمراقبة جودة المياه تعمل على مدار الساعة ، مناشداً مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى بالتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات قد تؤدى إلى البلبلة بين المواطنين .

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