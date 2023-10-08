الدوري الإيطالي.. تعرف على تشكيل مونزا لمواجهة ساليرنيتانا

أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق مونزا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساليرنيتانا، وذلك بعد قليل على ملعب " يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى الدرجة الأولى.



وجاء تشكيل فريق مونزا كالتالى:

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: دانيلو دي أمبروزيو، بابلو ماري، لوكا كالديرولا.

خط الوسط: باتريك كيوريا، ماتيو بيسينا، روبيرتو غاليارديني، جيورجيوس كرياكوبولوس، أندريه كولباني، سامويلي فيناتو.

خط الهجوم: لورنزو كولومبو.



بينما اعلن باولو سوزا المدير الفنى لفريق ساليرنيتانا، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: جوليرمو أوتشوا.

خط الدفاع: فلافيوس دانيليوتش، نوربير غيومبر، لورينزو بيرولا.

خط الوسط: غريغوريس كاستانوس، ماتيوس ليغوفسكي، إميل بوهينين، باسكوالي ماتزوكي، انتونيو كاندريفا، جوفاني كابرال.

خط الهجوم: بولايي ديا.



ويحتل فريق مونزا المركز الـ 11 برصيد نقاط، بينما يحتل فريق ساليرنيتانا المركز الـ 19 برصيد ثلاث نقاط.