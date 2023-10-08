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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. تعرف على تشكيل مونزا لمواجهة ساليرنيتانا

مونزا
مونزا
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أعلن رافايلي بالادينو المدير الفنى لفريق مونزا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساليرنيتانا، وذلك بعد قليل على ملعب " يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى الدرجة الأولى.


وجاء تشكيل فريق مونزا كالتالى:
حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.
خط الدفاع: دانيلو دي أمبروزيو، بابلو ماري، لوكا كالديرولا.
خط الوسط: باتريك كيوريا، ماتيو بيسينا، روبيرتو غاليارديني، جيورجيوس كرياكوبولوس، أندريه كولباني، سامويلي فيناتو.
خط الهجوم: لورنزو كولومبو.

بينما اعلن باولو سوزا المدير الفنى لفريق ساليرنيتانا، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:
حراسة المرمى: جوليرمو أوتشوا.
خط الدفاع: فلافيوس دانيليوتش، نوربير غيومبر، لورينزو بيرولا.
خط الوسط: غريغوريس كاستانوس، ماتيوس ليغوفسكي، إميل بوهينين، باسكوالي ماتزوكي، انتونيو كاندريفا، جوفاني كابرال.
خط الهجوم: بولايي ديا.

ويحتل فريق مونزا المركز الـ 11 برصيد نقاط، بينما يحتل فريق ساليرنيتانا المركز الـ 19 برصيد ثلاث نقاط.

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الدورى الإيطالى ساليرنيتانا مونزا تشكيل فريق مونزا
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