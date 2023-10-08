تليجراف: فقد مواطن بريطاني بالقرب من غزة

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 01:19 م

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن مواطنا بريطانيا (26 سنة) قد فقد بالقرب من غزة منذ أن تصاعدت الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أمس.

وقالت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد -" إن المواطن البريطاني جيك مارلو، كان يعمل على توفير الأمن في حفلة في الصحراء، عندما بدأ هجوم حماس، حيث اتصل بوالدته ليخبرها أن الصواريخ تحلق في سماء المنطقة، وبعد ساعة أرسل لها رسالة نصية، ثم لم يسمع عنه منذ ذلك الحين".

من جانبها، قالت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة تسيبي هوتوفلي:" إن المواطن البريطاني موجود في غزة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان من بين الأشخاص الذين احتجزتهم "حماس" كرهائن، وأعلم أن هناك مواطنا بريطانيا واحدا موجود في غزة في الوقت الحالي، الحكومة الإسرائيلية تفعل كل ما في وسعها لمساعدة أولئك الذين يتم احتجازهم كرهائن".