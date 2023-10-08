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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الرئيس الفلسطيني: بايدن أعطى الضوء الأخضر للإسرائليليين لمزيد من العدوان والإرهاب

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
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قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن اللهجة الإسرائيلية لا تزال مستمرة على قطاع غزة ولا يزال الوضع في الضفة الغربية والقدس في غاية التوتر.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني في مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار" أن العدوان الإسرائيلي على غزة تصاعد الليلة الماضية ، مشيرًا إلى أن أكثر من 400 هدف تم قصفها من قبل الطائرات العسكرية الإسرائيلية كلها أهداف مدنية ومساكن ومكاتب وأبراج تجارية ومرافق اقتصادية في قطاع غزة.

وتابع: "الطائرات الإسرائيلية تدمر المساكن على رؤوس السكان من النساء والأطفال، وهذه الهجمة الإسرائيلية اعتمدت كثيرًا على الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية لقوات الاحتلال لمزيد من التدمير والعدوان والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد أن السبب في كل هذا التصعيد هو وجود الاحتلال وعندما ينتهي الاحتلال لن يكون هناك توتر أو عنف، مشيرًا إلى أن المقاومة رد فعل على الاحتلال وعندما يزول الفعل يزول رد الفعل.

وأشار إلى سقوط عدد كبير من الشهداء يُقدر بحوالي بأكثر من 250 شهيدًا في أقل من 24 ساعة جرّاء هذا القصف والعدوان الإسرائيلي.

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محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني قطاع غزة الضفة الغربية والقدس العدوان الإسرائيلي
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