محافظ أسوان يتفقد مشروعات التجميل والتشجير بمنطقة الطابية الأثرية التاريخية





واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الشوارع الداخلية والرئيسية ، بالإضافة إلى متابعة عدد من المشروعات الجارية للتطوير والتجميل والتشجير أستهلها بزيارة مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ، وأيضاً بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة ، علاوة على متابعة تنفيذ عدد من ساحات الإنتظار أمام المستشفى الجامعى بطريق كسر الحجر للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائى والتكدس المرورى ، فضلاً عن إستماعه لشكاوى المواطنين ومطالبهم حيث أعطى تعليماته بإيجاد حلول سريعة لها وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة .

وعقب إستدعاء المحافظ لعدد من المسئولين فى مقدمتهم اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والمهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق ، والمهندس محمد حسن مدير الحدائق ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بإعادة تخطيط وتجميل مدخل مركز مجدى يعقوب ، مع وضع تمثال لجراح القلب العالمى ، والذى قام بتنفيذه الفنان ناثان دوس قوميسير عام سمبوزيوم أسوان الدولى تقديراً لما قدمه من خدمات جليلة لأسوان ولمصر وللإنسانية بالكامل .

مكلفاً بالإسراع بتنفيذ عدد 3 ساحات إنتظار أخرى بطريق كسر الحجر أمام المستشفى الجامعى ليصبح عددها 10 ساحات إنتظار لتخفيف التكدس المرورى فى هذه المنطقة الحيوية ، مع وضع لوحات إرشادية لها لتوضيح المداخل والمخارج .

فيما شدد أشرف عطية على إزالة عدد من الإشغالات والتشوهات البصرية والإعلانات واليافطات المخالفة فى شوارع كسر الحجر والشواربى الجديد وشرق البندر وصلاح الدين ، مع تركيب تندات لمحلات الشواربى الجديد على غرار ما تم تنفيذه فى مشروع تطوير السوق السياحى القديم ، بالإضافة إلى عمل فتحات ورامبات للمشاه أمام الشارع الجديد بعد تعديل الإتجاهات المرورية ضمن مشروع تطوير منطقة الطابية من أجل تسهيل الحركة لكبار السن والأطفال وذوى الهمم .

وأثناء جولته التفقدية لمتابعة معدلات العمل فى مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية تابع محافظ أسوان أعمال الرصف الجارية ، والتى تشمل شوارع الشواربى الجديد وخلف الطابية وسنية طه وشرق البندر بأطوال 3 كم ، والمخطط نهوها نهاية الأسبوع الحالى ، على أن يتم تخطيط ساحات الإنتظار لإستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة ، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع إنهاء باقى مكونات مشروع التطوير للمنطقة ، والتى تشمل البوابات والأسوار واللاندسكيب ، على أن يتم عمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لإستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع الطبيعة الأثرية للمنطقة .

وفى نهاية جولته بالشارع الجديد قام المحافظ بضبط أحد مركبات التروسيكل التى تقف فى الممنوع أمام مدخل مسجد الحاج حسن حيث وجه بمصادرته ، مع مصادرة البضائع المحملة عليه بالكامل لصالح إحدى دور الرعاية الإجتماعية .

مشدداً على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول ، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالى والحضارى لشوارع ومناطق وسط المدينة .

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