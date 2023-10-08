العميد خالد عكاشة: تأمين السياح في مصر دقيق.. والتحقيق سيكشف ملابسات حادث الإسكندرية

قال العميد خالد عكاشة، مدير مركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الاخبارية”، اليوم الأحد، تعليقًا على حادث إطلاق النار خلال تواجد فوج سياحي إسرائيلي بمزار عامود السواري، إننا أمام حادث عارض، وجهات التحقيق تقف على ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن عمليات تأمين السياح في زيارتهم للمناطق الأثرية والسياحية تتم بشكل دقيق ومنضبط، وربما كان هناك ما يستدعي إطلاق النار من قبل أحد افراد الحراسة وفق ما تابعناه من البيان الأولي لوزارة الداخلية.

وأضاف "عكاشة"، أن المجند الذي أطلق النار على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية ربما شعر بخطر يهدد حياة السياح من هنا أو هناك وكان تقديره خاطئا مما استدعاه لإطلاق النار.

وتابع: الأسباب الحقيقية والتفاصيل ستكشفها جهات التحقيق بعد إلقاء القبض على الشرطي، ونتقدم بخالص العزاء لضحايا الحادث من المصريين والإسرائيليين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.