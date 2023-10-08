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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نداء عاجل من شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان غلاف غزة

إسرائيل
إسرائيل
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طالبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من سكان كيبوتس أوفاكيم بغلاف غزة التحصن في منازلهم.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الأحد، مقتل 15 إسرائيليا في توغل جديد لمقاتلي المقاومة الفلسطينية جنوب عسقلان.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن مسئولي البلديات في شمال إسرائيل، حثوا السكان على ترك منازلهم واللجوء إلى ملاذ آمنة في العمق الإسرائيلي (في اتجاه وسط إسرائيل).
وأوضحت الصحيفة أن هذا جاء في رسالة طلب من السكان القيام بذلك لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قادمة، وذلك لسلامتهم الشخصية.
ويعكس ذلك خوف السلطات الإسرائيلية من انضمام "حزب الله" في لبنان إلى طوفان الأقصى الذي بدأته حركة "حماس" صباح أمس.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت صباح اليوم مواقع في جنوب لبنان أطلق منها قذائف في اتجاه إسرائيل، وسقطت في منطقة مزارع شبعا.

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الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية
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