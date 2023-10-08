الإسكندرية تتأهب لاستقبال النوة المقبلة وانخفاض في درجة الحرارة

تتأهب محافظة الإسكندرية، من أجل الاستعداد للتقلبات المناخية التي من المتوقع أن تشهدها المدينة خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بطقس متقلب ما بين ارتفاع درجات الحرارة تارة وانخفاضها تارة أخري، حيث وفقاً لجدول نوات الإسكندرية 2023 لهيئة الميناء تأتي نوة يوم 20 اكتوبر الجاري.

وتستعد الإسكندرية، لإستقبال نوة شهر اكتوبر الجاري وهى نوة رياح الصليب، المتوقع أن تأتى يوم 20 أكتوبر وتستمر لمدة 3 أيام متوصلة وهى غير ممطرة بشدة ولكن رياح شديدة تسبب في ارتفاع موج البحر، إلا أن وفقا للتقلبات الجوية فإن هذه النوة كانت سبب في غرق الإسكندرية منذ سنوات طويلة وتسببت في وقوع ضحايا من الغرق وعزل محافظ.

وبلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية، 27 درجة مئوية، حيث هناك توقعات بتساقط الأمطار الخفيفة علي المدينة خلال الساعات المقبلة، خاصة مع طقس غائم جزئياً، ووصلت سرعة الرياح إلى 8 كم في الساعة، فيما بلغت نسبة الرطوبة 55%.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في المحافظة، عن الاستعداد الكامل لنوات الشتاء والأمطار حيث تم إعداد خطة متكاملة لموسم الأمطار من خلال تركيب الشنانيش وتنظيفها والمصبات والاستعداد من خلال نموذج محاكاة الأمطار في الأنفاق، مع توزيع السيارات في الشوارع والتعامل مع البؤر الساخنة في المحافظة.