فريق نقابة المهندسين بالسويس يحصل على المركز الثاني في بطولة العلمين الدولية للروبوتات

حصد فريق نقابة المهندسين بالسويس بالتعاون مع فريق IEEE Suez Region E المركز الثاني فى بطولة العلمين الدولية للروبوتات تحت رعاية أكاديمية والمقام الفترة من 6_8 أكتوبر الجاري.

وشهدت البطولة على أرض العلمين الجديدة مشاركة 129 فريقاً بإجمالي عدد 925 طالباً من 6 دول وهم مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، بنجلاديش.

وشارك الطلاب أبناء المهندسين في السويس في تحدي كاسحات الالغام Minesweepers، والتى تعتمد على تصميم روبوت قادر على كشف مكان اللغم وتأمين خروجه من الأرض وتسهيل نقله إلى خارج المنطقة المستهدفة.

وقال المهندس محمد مصطفى أمين عام النقابة إن بطولة العلمين للروبوتات أول بطولة روبوتات للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستهدف تطوير قدرات الشباب وتحسين جودة التقنية والابتكارية لطلاب الهندسة والعلوم والتكنولوجيا والنهوض بالتنمية العلمية والفكرية من الفرق المشاركة من البلدان العربية ومن مختلف أنحاء العالم.

وتنظم البطولة بطولة بتحالف يضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية، وذلك مشاركة 129 فريقاً بإجمالي عدد 925 طالباً من 6 دول وهم مصر، الكويت، الأردن، بوليفيا، بولندا، وبنجلاديش.