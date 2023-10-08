تحرير 361 محضرا تموينيا وضبط 9 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز على مدار يومين ، والتي أسفرت عن تحرير (361) محضر تموينى متنوع ما بين (185) محضر مخالفات مخابز و(176) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأكثر من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.



وأشار المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضرين جنح بمركز شبين الكوم أحدهما ضد صاحب مخبز سياحى بحوزته 2 طن دقيق فاخر ،والاخر ضد صاحب محل لتجارة زيت الطعام بحوزته 4 أطنان زيت طعام ، 3 أطنان فول مدشوش بدون مستندات مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضر جنح مركز بركه السبع ضد صاحب مخبز لتجميع كمية قدرها 1.5طن دقيق بلدى مدعم بقصد البيع في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، وكذا تحرير محضر جنح مركز منوف ضد صاحب محل لتجارة الاعلاف لحوزته 3طن نخالة خشنة بدون مستندات مجهولة المصدر ، فيما تم تحرير محضرين جنح سرس الليان أحدهم ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لحوزته 1.5طن مكرونة والآخر ضد المدير المسئول عن مصنع كرتون لحيازته 4طن ورق كرتون بدون مستندات ومجهولة المصدر.



وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين .