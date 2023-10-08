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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا: تعزيزات أمنية حول أماكن التجمعات اليهودية

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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عززت وزارة الداخلية الفرنسية من إجراءاتها لتأمين الأماكن التي يتواجد فيها الجاليات اليهودية؛ تحسبا لأي تطورات على ضوء الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

ووجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين مدراء الأمن بتعزيز الإجراءات الأمنية حول "أماكن التجمعات اليهودية"؛ حيث تم نصب حواجز أمنية أمام مدخل الكنيس الكبير في باريس كإجراء احترازي، مع دوريتين أمن متواجدين منذ صباح اليوم الأحد. 

وتوجه قائد شرطة باريس لوران نونيز إلى الكنيس الكبير بالعاصمة للاطلاع على الوضع الأمني وتواجد رجال الشرطة.

على صعيد متصل، أعلن النائب عن الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين بالخارج مائير حبيب، فقدان شاب فرنسي يبلغ من العمر 26 عاما،حيث كان يشارك في مهرجان للموسيقي بصحراء النقب بجنوب إسرائيل الليلة الماضية.. وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم أن وزارة الخارجية الفرنسية لم تعلن حتى الآن عن سقوط أي ضحايا فرنسيين.

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الجاليات اليهودية فرنسا فلسطين طوفان الأقصى
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