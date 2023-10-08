«تراثنا 2023».. مبادرة رئاسية لإعادة إحياء الحرف التراثية وترسيخ الهوية المصرية

يقام معرض منتجات الحرف اليدوية "تراثنا" كل عام في مصر لدعم أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية ذات الطابع التراثي وتنمية مهاراتهم الفنية والتشغيلية والتصنيعية ومساعدتهم في استكشاف منافذ داخلية وخارجية جديدة لتسويق منتجاتهم، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنظيم هذا المعرض سنويًا إضافة إلى سلسلة المعارض المنبثقة عنه بالقاهرة ومحافظات الجمهورية.

وقد أصبح معرض تراثنا أكبر ملتقى في مصر على المستوى المحلي والإقليمي يجمع رواد الأعمال والمبدعين والفنانين وأصحاب الحرف والصناعات اليدوية والمهتمين بالمشروعات التراثية في مصر والدول العربية للتشارك في الخبرات والمعارف والثقافات والتعرف على أحدث الأساليب المتبعة في مراحل التصنيع والإنتاج.

أهداف معرض تراثنا

يسهم معرض تراثنا، كمبادرة رئاسية، في تحقيق الأهداف التالية:

- مساندة المشروعات والمبادرات القومية الرامية إلى ترسيخ الهوية المصرية من خلال إعادة إحياء الصناعات والحرف المصرية ذات الطابع التراثي والثقافي.

- تبادل الخبرات بين المصنعين والمبدعين في مجال الحرف التي تجسد البعد الثقافي والتراثي والوقوف على أحدث الآليات المتبعة في الإنتاج والتسويق.

- توليد فرص عمل لأبناء مصر وتنمية المهارات الإدارية والفنية والتشغيلية للقائمين على تنفيذ الحرف والصناعات اليدوية من الفنانين والمبدعين وصغار رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

- فتح منافذ تسويقية مستدامة للتحف والمنتجات المصرية التراثية داخل البلاد وخارجها.

- توثيق الروابط وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول العربية الشقيقة في مجالات ريادة الأعمال وإقامة المشروعات.

- تحفيز الجهات والمؤسسات الدولية المانحة المهتمة بالحرف والمنتجات التراثية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على توفير المزيد من التمويل والاستثمارات لرعاية مثل هذه الأنشطة وحمايتها من الاندثار والمشاركة في تحقيق الأهداف القومية.

الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023

ويقيم جهاز تنمية المشروعات، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الدورة الخامسة للمعرض في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.

ويصل إجمالي المشروعات المشتركة هذا العام إلى أكثر من 1000 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية من بينها 70% مشروعات للمرأة إضافة إلى مشروعات لذوي الهمم. وتمثل هذه المشروعات المشاركة حوالي 32 قطاعا حرفيا على مستوى الجمهورية.

وجميع المشروعات المشاركة في معرض تراثنا 2023 تعمل في ظل الاقتصاد الرسمي للدولة وبدأت في توفيق أوضاعها.

وقد بادر جهاز تنمية المشروعات باتخاذ كافة الترتيبات والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتكون جميع المشروعات المشاركة تندرج تحت مظلة الاقتصاد الرسمي أو على الأقل تكون قد بدأت في اتخاذ خطوات فعلية نحو توفيق أوضاعها وذلك تنفيذا لتوجهات الدولة وإعمالا لقانون تنمية المشروعات 152/2020.

تحف ومنتجات تراثية تواكب المتطلبات العصرية

يتميز معرض تراثنا 2023 بأنه يضم مجموعة كبيرة ومتجانسة من المشروعات والفنون والحرف اليدوية ذات البعد التراثي لتجسد الثقافة والموروثات والتقاليد المصرية لكل محافظة.

وتمثل المنتجات المعروضة، في واقع الأمر، مزيجا فريدا من ملامح التراث المصري المتأصل وروح العصر الحديث حيث تجسد فنونا كثيرة ومتعددة منها الغزل والنسيج، والتطريز على القماش، ومشغولات الصدف، ومنتجات الخيامية والخزف والفخار، ومنتجات الخوص، وتشكيل الزجاج، والجلود والدباغة، والمنتجات الفضية، وصناعة الشموع.

وتتنوع هذه المعروضات لتضم منسوجات التلي، والمشغولات السيناوية، ومنتجات الأخشاب، ومستحضرات التجميل، وفنون الكروشيه، وفنون المكرمية، وفن التزيين وإحياء المقتنيات القديمة (الديكوباج) وكذلك مشغولات النحاس، والسجاد والكليم اليدوي ومنتجات الحجازة، والتابلوهات، ووحدات الإضاءة وغيرها من الفنون والتحف المصرية.

شركاء ورعاة محليون ودوليون

ويقيم جهاز تنمية المشروعات معرض تراثنا 2023 بالشراكة مع الوزارات والبنوك والشركات والجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويأتي بنك القاهرة كشريك استراتيجي، وشركة We كشريك رائد، كما يمثل الرعاة الرئيسيون للدورة الخامسة للمعرض شركة Amazon والبنك الزراعي المصري، والبريد المصري، أما الرعاية البلاتينية فتمثلها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنظمة العمل الدولية، وشركة مصر للتأمين. ويأتي بنك الإمارات -دبى الوطني كراع ذهبي.

ست دول عربية ضيوف شرف في الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023

يستضيف المعرض كل عام عددا من الدول العربية الشقيقة تقديرا لجهودها الرائدة وإسهاماتها المتميزة في مجال دعم ريادة الأعمال وتوليد فرص العمل للشباب وإعادة إحياء الحرف اليدوية والحفاظ على التراث. وهنا يسعى الجهاز إلى تعزيز أوجه التشارك في الخبرات مع هذه الدول والتعرف على مراحل وآليات التصنيع المستحدثة والاستفادة من التجارب الناجحة لهذه الدول وتعزيز فرص التبادل التجاري معها.

وتمثل ضيوف الشرف في الدورة الخامسة لمعرض تراثنا هذا العام المملكة العربية السعودية، والجزائر، وتونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.

جناح لتقديم الخدمات الاستشارية الجهاز

يخصص المعرض جناحا لوحدة تطوير الأعمال بالجهاز لإتاحة خدماتها الاستشارية المجانية لزوار المعرض من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات. وتتعدد هذه الخدمات الاستشارية لتشمل التصوير الاحترافي للمنتجات، وتصميم العلامات التجارية والمواقع الإلكترونية، والتعريف بمفاهيم وآليات التسويق الإلكتروني والتصدير والتسعير، والتعبئة والتغليف، وتصميم الأزياء والحلي والجلود، والتحول الرقمي. وتقدم هذه الخدمات أيضا استشارات في مجال تنمية الأعمال وتأسيس الشركات وكذلك التوعية بخدمات الجهاز المالية وغير المالية ومنصة المشروعات وحوافز ومزايا قانون تنمية المشروعات 152/2020.

ورش عمل ترويجية لمجموعة من الحرف والمشروعات التراثية

ينظم جهاز تنمية المشروعات خلال فترة انعقاد المعرض سلسلة من ورش العمل المتخصصة للتعريف بآليات ومهارات عدد من الحرف اليدوية التراثية. ويقيم الجهاز هذه الورش بالاستعانة بالخبراء وأصحاب المشروعات والجهات المتخصصة للترويج لهذه الحرف وتعزيز فرص التوسع في أنشطتها.