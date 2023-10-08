محافظ الشرقية يهنئ مديرية الرياضة لفوز البطلة نيفين صالح بالبطولة العربية للتايكوندو

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول البطلة نيفين صالح محمود لاعبة منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للتايكوندو، والتي أقيمت في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري بملاعب استاد القاهرة الدولي بمشاركة 135 هيئة رياضية من مختلف الدول العربية متمنياً لها ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة التايكوندو لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى حصول نيفين صالح محمود لاعبه المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للتايكوندو وذلك بعد منافسة قوية بين اللاعبين اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة لافتا إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وهو احد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لافتا إلى ان المحافظة تضم 16 مركز بمختلف مراكز ومدن المحافظة مقسمين الي ٨ مراكز مرحلة الشباب و ٧ مراكز مرحلة الناشئين ومركز واحد مرحلة البراعم.