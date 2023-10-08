أول سيدة تترشح على رئاسة الزمالك في حوار خاص لـ"البوابة": لا يوجد من هو أفضل مني لرئاسة الزمالك.. حمادة إمام لقبني بالمرأة الحديدية بعد انتخابات 2001

أول سيدة تترشح على رئاسة الزمالك في حوار خاص ل"البوابة"..

مرفت سيد أحمد:

لا يوجد من هو أفضل مني لرئاسة الزمالك

حمادة إمام لقبني بالمرأة الحديدية بعد انتخابات 2001

سيتم التجديد لفتوح حتى لو هدفع من جيبي الخاص

بدأت التحرك لحل أزمة بوطيب والمحامي الإيطالي

في حال نجاحي سيفوز الزمالك بكل البطولات بجميع الألعاب

تعد الدكتورة مرفت سيد أحمد، أول سيدة تترشح على مقعد رئيس الزمالك، في انتخابات القلعة البيضاء القادمة، والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وعملت سابقًا في منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للشباب بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك وكيلا للوزارة لشئون الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

وكشفت مرشحة رئاسة نادي الزمالك، في حوارها مع "البوابة" عن برنامجها الانتخابي، وأسباب الترشح لرئاسة القلعة البيضاء، وطرق الخروج من الأزمات التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، وإلى نص الحوار.

ما قصة لقب المرأة الحديدية؟

أعتز بلقب المرأة الحديدية وأطلق علي الكابتن حمادة إمام هذا اللقب بسبب أدائي المتميز في انتخابات 2001.

ما سبب الترشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك؟

فكرة الترشح على رئاسة الزمالك من أجل انتشال النادي من الأزمات، ووجدت نفسي مناسبة لما أمتلكه من إمكانيات وقدرات وخبرات، وأرى أنه لا يوجد أحد أجود مني في مجال الإدارة العلمية والعملية، ولم يدر بخلدي أن أكون أول امرأة تترشح على مقعد الرئاسة، وأول امرأة على مستوى العالم العربي والدولي كله.

ماذا يمثل لك لقب أول سيدة تترشح على رئاسة الزمالك؟

أتمنى أن تشعر الناس بقيمة أكبر من إني أول سيدة تترشح على مقعد رئاسة الزمالك، وإنني عملت أكثر من 30 سنة في وزارة الشباب والرياضة ولدي الخبرة الكافية ومتفرغة تماما لنادي الزمالك ولدي الوقت لقضاء 24 ساعة في النادي.

هل تعتقدين أن تكون الشفافية هي عنوان انتخابات الزمالك القادمة؟

انتخابات الزمالك ليست شفافة بالشكل الكامل، وأبغلت الدكتور عماد البناني بتحفظاتي وسأتقدم بمذكرة لوزارة الشباب والرياضة، حيث يتم منح الصلاحيات لبعض المرشحين دون الآخر.

كيف تقيمين تصرفات المرشحين في انتخابات الزمالك؟

بعض المرشحين يتاجرون بسلبيات نادي الزمالك.. التفاصيل السلبية مؤلمة ولا يجب تناولها، “لو أنت عايز تساعد ساعد في صمت”.

ماذا يحتاج الزمالك للخروج من أزماته؟

نادي الزمالك يحتاج إلى الإدارة الرشيدة العلمية للخروج من أزماته.. أقول لأعضاء نادي الزمالك أمامنا فرصة كبيرة للتغيير .

ما هو رأيك في الترشح لانتخابات الزمالك ضمن قائمة موحدة؟

لست مع الترشح في الانتخابات ضمن قائمة.. وأرفض فرض الرأي على المجتمع المدني.. القائمة الموحدة أثبتت فشل في نادي الزمالك على مدار 4 عقود بداية من التسعينيات، تجربة كمال درويش ورؤوف جاسر بالإضافة إلى الـ3 مجالس السابقة برئاسة مرتضى منصور.

هل هناك بعض المشاحنات مع المرشحين في انتخابات الزمالك؟

أنا غير متحاملة على أي من المرشحين لرئاسة نادي الزمالك والجميع أصدقائي وأرغب أن يكون الشغل الانتخابي بشفافية.

كيف رأيت الهجوم على تولي الدكتور عماد البناني رئاسة اللجنة الثلاثية؟

اعترضت على تعيين الدكتور عماد البناني بسبب وجوده في اتحاد نوعي من قبل.. وأوجه دعوة له بالحفاظ على الحيادية في الفترة القادمة.

كيف ستقومين بحل أزمة الزمالك المالية؟

الأزمة المالية سيكون لها خطة سريعة وخطة طويلة المدى.. سأدعو الرعاة من جميع الأنحاء لرعاية النادي في كافة أنشطة النادي، وامتلك شركة كبيرة وهي المطور العقاري ولدي خطة لبناء فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع شريك أجنبي مقابل مبلغ مالي كبير يساعد في حل الأزمة المالية.

هل ممكن تحقيق استفادة أكبر من قناة نادي الزمالك؟

يوجد برنامج إعلامي لقناة نادي الزمالك وسيدر مبلغا ماليا كبيرا للنادي، وسأعمل على إحياء القناة لتكون جاذبة للرعاة، وأسعى لإنشاء إذاعة راديو خاصة بقناة نادي الزمالك.

هل ستحصلين عن دعم الجانب النسائي في انتخابات الزمالك؟

بالتأكيد.. وهناك نسبة 51% كتلة نسائية في نادي الزمالك.

ما أبرز الخدمات التي سيتم توفيرها لأعضاء الزمالك؟

كل الأطباء الأعضاء يريدون خدمة النادي ولدي ملاحظة على سوء أداء العيادة بالنادي وسيتم تطويرها، وامتلك اتفاق مع مستشفى بهية وسيتم إجراء الكشف مجانًا لسيدات نادي الزمالك للكشف عن سرطان السدي المبكر.

ما هو الملف الذي يأتي على رأس أولويات برنامجك الانتخابي؟

ملف الكرة على أولوية الملفات وسيتم حل المشلكة المالية سريعا.. وسيتم جدولة المستحقات المتأخرة لدى النادي وأنا بالفعل بدأت بعض المباحثات مع محامي خالد بوطيب وقريبًا سأعلن عن عمل جدولة وتخفيض المبلغ والذي يبلغ 3 مليون يورو.

هل بدأت التحرك لحل بعض الأزمات التي تواجه النادي؟

بالفعل.. تواصلت مع المحامي الإيطالي المسئول عن قضايا نادي الزمالك ووجدته غاضبا من طريقة تعامل مسئولي الزمالك بسبب تأخر مستحقاته المالية ووعدته بحل الأزمة.

هل من الممكن أن يقوم الزمالك بالتفريط في أحمد فتوح مثلما حدث مع إمام عاشور؟

بعد الانتخابات مباشرة سيتم مناقشة تجديد عقد أحمد فتوح وحل مستحقات زيزو حتى لو هدفع مبلغ من جيبي الخاص.. ورحيل إمام عاشور جاء بسبب الطريقة العشوائية من إدارة نادي الزمالك.

هل سيتم السماح للجماهير بحضور تدريبات الزمالك؟

سيعود اسم حلمي زمرا لملعب تدريب نادي الزمالك.."اللي مش هيحافظ على التاريخ بتاعه مش هيكون له حاضر ولا مستقبل"، وسيتم إعادة بناء المدرجات.

كلمة أخيرة لجمهور نادي الزمالك؟

سيتم عمل كارنيه للجمهور لحضور التدريبات، وسيتم تنظيم يوم للجمهور للتصوير مع نجوم الزمالك، وسيتم إنشاء نصب تذكير لضحايا حادث الدفاع الجوي.. وأوعدكم بالتتويج الدائم.. مش هنسيب المركز الأول على كافة المحاور.