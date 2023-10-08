إطلاق إشارة بدء العمل في مشروع الطاقة الشمسية بقرية الحبيل بالأقصر

أطلق العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الأحد، إشارة البدء في العمل بمشروع الطاقة الشمسية في قرية الحبيل الذى يعد من المشروعات المهمة، وأحد المشروعات التابعة للإدارة العامة للبحوث والتطوير بالتنسيق مع الإدارة العامة للصرف الصحي والإدارة العامة للكهرباء.

وأوضح السيد، أن مشروع الطاقة الشمسية بالحبيل يعمل بطاقة ٧٠ ك.و.س بتكلفة مليون جنيه، حيث يهدف إلى تقليل استهلاكات الكهرباء داخل المحطات، توافقا مع خطة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء، وكذلك تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية مما له تأثير إيجابي فى تقليل تأثير التغيرات المناخية، حيث أن الكيلو وات ساعة يقلل نصف المقدر من المكافئ الكربونى كذلك استغلال مساحات موجودة غير مستغلة، كما يحتوى المشروع على عدد ١٣٨ لوح شمسى وتنتج المحطة شهريا ١٢٦٠٠ كيلووات بما يعادل ١٥١٢٠٠ كيلو وات سنويا وتم عمل دراسة توسعات لمحطة معالجة الحبيل بطاقة ٢٠٠ ك.و.س ليتم تنفيذها بتكلفة تصل إلى ٥ مليون جنيه.

وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمشروع ودوره في تخفيض استهلاك الكهرباء، ووجه بضرورة المتابعة وتحقيق الاستفادة من الطاقة الشمسية في محطات الصرف الصحى التابعة للشركة.

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