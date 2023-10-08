6 دول عربية ضيوف شرف الدورة الخامسة لمعرض تراثنا 2023

تمثل ضيوف الشرف في الدورة الخامسة لمعرض تراثنا هذا العام المملكة العربية السعودية، والجزائر، وتونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف معرض كل عام عددا من الدول العربية الشقيقة تقديرا لجهودها الرائدة وإسهاماتها المتميزة في مجال دعم ريادة الأعمال وتوليد فرص العمل للشباب وإعادة إحياء الحرف اليدوية والحفاظ على التراث. وهنا يسعى الجهاز إلى تعزيز أوجه التشارك في الخبرات مع هذه الدول والتعرف على مراحل وآليات التصنيع المستحدثة والاستفادة من التجارب الناجحة لهذه الدول وتعزيز فرص التبادل التجاري معها

وينطلق اليوم معرض تراثنا في مركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من 8 لـ 14 أكتوبر ويضم أكثر من 32 حرفة يدوية مصنوعة بمهارة عالية بأيدي مبدعبن من كل مكان في مصر

ويعد معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ملتقى ثقافي واقتصادي هام لتطوير هذا القطاع الذي يلقى اهتماما بالغا من القيادة السياسية والذى يتم تنظيمه للعام الخامس على التوالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للفنانين وأصحاب الحرف اليدوية الصغيرة لتطوير أعمالهم ودعم استقرارها ونموها ولتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل من جهة، والمحافظة على التراث الأصيل والترويج له داخليا وخارجيا من جهة أخرى.

كما حرص جهاز تنمية المشروعات على تمثيل كل فئات الفنانين والحرفيين في معرض تراثنا وذلك في إطار استراتيجيته للتوسع في خدماته وإتاحتها لمختلف أصحاب هذه المشروعات وخاصة أصحاب الحرف والفنانين الأكثر احتياجا لفرص الدعم والتمكين وعلى رأسهم المرأة المصرية وذوي الهمم حيث أن هذا العام سيمثل المشاركون الجدد في المعرض نسبة تصل لـ30%.

وتأتي رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض لتعكس اهتمام الدولة بإحياء هذه الفنون التراثية وتشجع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث الفريد كما يتيح المعرض الفرصة للحرفيين استعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في كل بقاع العالم