رئيس أذربيجان: فرنسا ستتحمل مسئولية اندلاع صراع جديد مع أرمينيا

وبّخ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي وحذر من أن قرار فرنسا إرسال مساعدات عسكرية إلى أرمينيا قد يؤدي إلى اندلاع صراع جديد في جنوب القوقاز، بعد عملية عسكرية خاطفة نفذتها باكو الشهر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وانسحب علييف الأسبوع الماضي من اجتماع، توسط فيه الاتحاد الأوروبي، مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وقالت فيه بروكسل إنها تقف إلى جانب أرمينيا، بحسب "رويترز".

لكن علييف انتقد نهج الاتحاد الأوروبي، لا سيما موقف فرنسا، عندما اتصل به شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، هاتفيًا، بحسب بيان أذربيجاني صدر في وقت متأخر يوم السبت.

ونقل مكتب الرئاسة الأذربيجانية عن علييف القول: "بسبب الموقف الفرنسي المعروف لم تشارك أذربيجان في اجتماع غرناطة".

وتابع البيان: "شدد رئيس الدولة على أن تقديم فرنسا أسلحة إلى أرمينيا نهج لا يخدم السلام بل يهدف إلى إثارة صراع جديد، وإذا حدث أي صراع جديد في المنطقة فإن فرنسا ستكون مسؤولة عن التسبب فيه".

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قالت في الثالث من أكتوبر خلال زيارة يريفان، إن باريس وافقت على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا لتزويدها بمعدات عسكرية للمساعدة في ضمان دفاعاتها.

ورفضت كولونا توضيح نوع المساعدة العسكرية المتوقعة لأرمينيا بموجب عقود التوريد المستقبلية، ووبّخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أذربيجان قائلًا إنه "يبدو أن لدى باكو مشكلة مع القانون الدولي".

واستعاد علييف السيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية الشهر الماضي خلال عملية عسكرية استمرت 24 ساعة، وتسببت في نزوح معظم الأرمن في الإقليم البالغ عددهم 120 ألف نسمة إلى أرمينيا.

وقال "علييف" إنه تصرف وفقا للقانون الدولي، مضيفًا أن ثماني قرى في أذربيجان "لا تزال تحت الاحتلال الأرمني"، مشددًا على أهمية تحرير هذه القرى.