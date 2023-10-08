منظمة إندونيسية تدين الغارات الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفي المنظمة في غزة

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 12:05 م

أدانت لجنة الإنقاذ الطبية الطارئة الإندونيسية،اليوم /الأحد/، الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر في فلسطين والتي أدت إلى مقتل أحد موظفي المنظمة جراء قصف المستشفى الإندونيسي في غزة أمس السبت.

وذكرت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، أن اللجنة الطبية، حثت الحكومة الإندونيسية على طلب مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 200 فلسطيني.

وقال رئيس هيئة رئاسة اللجنة الطبية ساربيني عبد مراد، في بيان اليوم،:" ندين الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة التي استهدفت المستشفيات"، مشيرا إلى مقتل أبو رمزي، الذي عمل كموظف محلي في اللجنة في غزة منذ عام 2011، جراء الغارات الجوية.

ودعا مراد الحكومة الإندونيسية إلى الدعوة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي بشأن القصف الإسرائيلي على غزة كما حث السلطات على توفير إمكانية الوصول للمناطق المتضررة لتقديم المساعدات للمحتاجين بقطاع غزة على الفور.