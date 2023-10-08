برلماني يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود مصر لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، من العالم كله بجميع دوله وهيئاته ومنظماته دعم الجهود الدبلوماسية المكثفة التى تقوم بها مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية فى غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى بمستوطنات غلاف غزة .

وأشار "أمين" في بيان صحفي أصدره اليوم، إلى ضرورة أن يعى العالم تحذير مصر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجارى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى، فى أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

وأشاد "أمين" بقيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، من أجل احتواء التصعيد الراهن وتحذير مصر خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وأكد النائب أشرف أمين، على أهمية أن يسارع المجتمع الدولي فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة مرات أمام مختلف العالم لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين بعد استمراره لعقود طويلة، والتى تتمثل فى تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن تنفيذ رؤية مصر هو الحل الأمثل والوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالشرق الأوسط.