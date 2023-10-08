بريطانيا.. حزب العمال يعقد مؤتمره السنوي ويتأهب للعودة إلى السلطة

يبدأ حزب العمال البريطاني مؤتمره السنوي، اليوم الأحد، ساعيًا للعودة إلى السلطة في الانتخابات المتوقعة العام المقبل، بعد أكثر من عقد في المعارضة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

ويعقد الحزب بزعامة كير ستارمر الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام في شمال غرب إنجلترا، مدفوعًا إلى الأمام بفوز كبير حققه في الانتخابات المحلية، وتفوّقه على الحزب المحافظ الحاكم في استطلاعات الرأي، بحسب وكالات.

وسيسعى ستارمر، البالغ من العمر 61 عامًا، للمحافظة على الصدارة، بعد المؤتمر المنعقد في ليفربول، لا سيما بعد أن شهد مؤتمر المحافظين الأسبوع الماضي خلافات داخلية، وإلغاء جزء من مشروع سكك حديد للقطارات السريعة.

وقال ستارمر : "نحن حزب التغيير في بريطانيا.. نحن حزب التغيير في مختلف أنحاء البلاد"، في ردٍّ واضح على مساعي رئيس الوزراء ريشي سوناك لتصوير المحافظين على أنهم وحدهم القادرون على إحداث التغيير، رغم أنهم في السلطة منذ 13 عامًا.

وتولى حزب العمال منصب رئاسة الوزراء آخر مرة عام 2010 عندما كان غوردن براون فيه، ويستعد اليوم للعودة إلى السلطة في أعقاب انتخابات عامة ينبغي أن تجري بحلول يناير 2025 بحدٍ أقصى.