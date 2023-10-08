قيادي فلسطيني: "طوفان الأقصى" أثبتت فشل المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية

أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن عملية فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى" أثبتت فشل المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية.

وقال البرغوثي ـ في تصريح خاص لقناة (فرانس 24) عربي الإخبارية اليوم (الأحد) ـ إن "المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تهز وتنسف اسطورة جيش الاحتلال، كما أثبتت فشل استخباراتي إسرائيلي هائل بكل المقاييس والمعايير بإمكانياتها المحدودة التي تمكنت من خلالها اجتياز حدود غزة وأسر عدد كبير من جنود الاحتلال يقدر بالمئات"، واصفا في الوقت نفسه طوفان الأقصى بـ"المعطف الكبير" الذي غير ميزان القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف البرغوثي أن عملية الطوفان بددت كافة المحاولات التي قام بها نتنياهو لتهميش وتصفية القضية الفلسطينية، وإعادتها مرة أخرى إلى مكانتها ومركزها، مؤكدا أن هذه العملية ستخلف نتائج سياسية كبيرة في إسرائيل قد تؤدي في النهاية إلى تنحية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد القيادي الفلسطيني على أن قوات الاحتلال تشن حاليا هجمات وصفها بـ"الوحشية" على قطاع غزة، محذرا في الوقت نفسه إسرائيل من عواقب اجتياح قطاع غزة.

ودعا البرغوثي السلطة الفلسطينية إلى ضرورة الالتحام مع نهج المقاومة وتوحيد الصف على استراتيجية وطنية كفاحية واحدة تضم الجميع وإلغاء التنسيق الأمني بشكل كامل مع جيش الاحتلال والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم المقاومين الفلسطينيين.